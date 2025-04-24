Открытие аэропорта Платов обсудили в Ростовской области

В Ростовской области ожидают открытие аэропорта Платов, но, когда именно это произойдет, неизвестно. Информация прозвучала на заседании совета по инвестициям при губернаторе региона.
— Мы надеемся, что в ближайшее время аэропорт все-таки откроется, — сказал генеральный директор «Региональной корпорации развития» Михаил Тихонов.
На Дону периодически говорят о запуске авиаузла, однако ситуация пока не меняется. Напомним, ограничения на прием и отправку самолетов были введены с февраля 2022 года. При этом в 2024 году сообщалось, что донская авиагавань непрерывно поддерживает состояние летной годности и готовности к приему воздушных судов.
Добавим, базовый перевозчик Платов в 2025 году планирует закупить еще два самолета.