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Открытие аэропорта Платов обсудили в Ростовской области

В Ростовской области вновь заговорили о возможном открытии аэропорта Платов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области ожидают открытие аэропорта Платов, но, когда именно это произойдет, неизвестно. Информация прозвучала на заседании совета по инвестициям при губернаторе региона.

— Мы надеемся, что в ближайшее время аэропорт все-таки откроется, — сказал генеральный директор «Региональной корпорации развития» Михаил Тихонов.

На Дону периодически говорят о запуске авиаузла, однако ситуация пока не меняется. Напомним, ограничения на прием и отправку самолетов были введены с февраля 2022 года. При этом в 2024 году сообщалось, что донская авиагавань непрерывно поддерживает состояние летной годности и готовности к приему воздушных судов.

Добавим, базовый перевозчик Платов в 2025 году планирует закупить еще два самолета.