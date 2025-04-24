Мэрия Самары изымет землю под строительство многоэтажек около парка Металлургов

В областной столице подготавливают еще один участок к комплексному развитию. Об этом стало известно от администрации Самары.
Речь идет о территории около парка Металлургов. Он будет использован под застройку компанией Анатолия Давидюка ООО «СЗ “Премьер-Инвестстрой”. Фирма получила землю по контракту с городским правительством.
Площадь двух участков вместе взятых 12,6 гектар.
Сейчас на участке находятся аварийные двухэтажные здания. Компания Давидюка должна их расселить и снести.
Ранее мы писали о том, что самарская мэрия отказала в застройке участка на Мехзаводе в Красноглинском районе.
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