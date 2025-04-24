Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэрия Самары изымет землю под строительство многоэтажек около парка Металлургов

В областной столице подготавливают еще один участок к комплексному развитию.

В областной столице подготавливают еще один участок к комплексному развитию. Об этом стало известно от администрации Самары.

Речь идет о территории около парка Металлургов. Он будет использован под застройку компанией Анатолия Давидюка ООО «СЗ “Премьер-Инвестстрой”. Фирма получила землю по контракту с городским правительством.

Площадь двух участков вместе взятых 12,6 гектар.

Сейчас на участке находятся аварийные двухэтажные здания. Компания Давидюка должна их расселить и снести.

Ранее мы писали о том, что самарская мэрия отказала в застройке участка на Мехзаводе в Красноглинском районе.

Больше новостей Самары и области у нас в телеграм-канале.