Беларусь выделит 4,9 миллиона рублей на производство флаконов для лекарств. Это следует из постановления белорусского правительства № 232 от 22 апреля 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
В документе сказано, что предприятию «Белмедстекло» в 2025 году выделят средства инновационного фонда Минского облисполкома в 4,9 миллиона рублей на реализацию инвестиционного проекта «Модернизация флаконного производства».
Ранее Минздрав назвал четыре прививки, которые могут включить в Национальный календарь: «Непредсказуемая инфекция».
Тем временем вице-премьер Караник сделал заявление о ценах на лекарства в Беларуси.
Кроме того, вице-премьер Караник сказал, как должны работать частная и государственная медицина в Беларуси.