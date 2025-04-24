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Беларусь выделит 4,9 миллиона рублей на производство флаконов для лекарств

Беларусь планирует выделить крупную сумму на производство флаконов для лекарств.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь выделит 4,9 миллиона рублей на производство флаконов для лекарств. Это следует из постановления белорусского правительства № 232 от 22 апреля 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

В документе сказано, что предприятию «Белмедстекло» в 2025 году выделят средства инновационного фонда Минского облисполкома в 4,9 миллиона рублей на реализацию инвестиционного проекта «Модернизация флаконного производства».

Ранее Минздрав назвал четыре прививки, которые могут включить в Национальный календарь: «Непредсказуемая инфекция».

Тем временем вице-премьер Караник сделал заявление о ценах на лекарства в Беларуси.

Кроме того, вице-премьер Караник сказал, как должны работать частная и государственная медицина в Беларуси.