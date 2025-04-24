В Петербурге планируют открыть производство эскалаторов

Александр Беглов осмотрел «Удельную» перед открытием. На станции в ходе капремонта заменили облицовку на стенах фасада и напольное покрытие. Также по периметру уложили новый асфальт. В вестибюле сменили дефектные участки плит перекрытия, усилили структурное покрытие, сделали перепланировку служебных помещений и гидроизоляцию. Также были капитально отремонтированы четыре эскалатора с полной заменой балюстрады.