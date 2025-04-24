В Самаре приостановили дорожные торги на 0,5 миллиарда рублей из-за жалобы в ФАС

Департамент городского хозяйства и экологии Самары объявил торги на ремонт дорожного покрытия с максимальной стоимостью контракта в размере 547 миллионов рублей. Итоги конкурса планировалось озвучить 22 апреля 2025 года.
Однако процедура была приостановлена вследствие обращения ООО «СтройБлокТехнология» в региональное управление Федеральной антимонопольной службы. Об этом сообщает «СитиТраффик».
Компания выразила сомнение относительно квалификации победителя тендера, утверждая, что тот не обладает необходимыми компетенциями для реализации проекта подобного масштаба.
По мнению заявителя, конкурсная комиссия неправомерно занизила рейтинг его предложения и проигнорировала ранее исполненные договоры.
Жалоба принята УФАС Самарской области к производству и подлежит детальному изучению на заседании комиссии, назначенном на 28 апреля текущего года.
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