Задержание мигрантов, насиловавших девушку в Иваново, попало на видео

«В воскресенье, 13 апреля, примерно в 11:20 к нам обратилась жительница дома с просьбой просмотреть камеры 1-го подъезда, так как от одного из жильцов поступила жалоба, что кто-то шумел в 3 часа [ночи] в подъезде. Мы начинаем просматривать сначала камеры в подъезде по времени плюс-минус около 3 часов ночи. Видим по камерам, как люди нерусской национальности постоянно ходят туда-обратно из подъезда и в подъезд. Начинаем проматывать видео камер внутри подъезда и видим, как в 01:43 заходят двое нерусских и несут в руках чью-то одежду, через пару минут один спускается обратно, второй, судя по походке — выпивший, спускается просто на первый этаж, он постоял у лифта и ушел обратно на второй этаж. Спустя 7−10 минут мы видим: заносят абсолютно голую девушку в одной только майке на руках. Один несет, второй снимает на видео», — рассказал представитель УК.