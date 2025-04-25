Умные все стали

Одна из причин, которые могут сдерживать рост спроса на умные дома — стоимость их обслуживания. Стоимость содержания умных приборов учета, по данным гендиректора ООО «СЗ “Ива-Девелопмент” Алексея Скрипкина, около 5 ₽ за 1 кв. м жилплощади в месяц. При этом тариф на содержание жилья в Перми составляет около 30 ₽ за 1 кв. м. Бывают случаи, когда владелец жилья, чтобы минимизировать расходы на содержание квартиры, отключает умные решения. По мнению девелопера, одна из причин — минимальный перечень услуг, который сформирован на муниципальном уровне. И в него не входят расходы на умные гаджеты. Господин Скрипкин считает, что для удобства проживания в новом умном доме должны быть предусмотрены расходы на содержание умных приборов учета, видеонаблюдения и удаленного доступа. Застройщики ведут переговоры с муниципалитетом, чтобы расширить список и выделить в нем категорию “Содержание высокотехнологичного энергосберегающего жилья”. Пока же с клиентом управляющие организации вынуждены общаться в индивидуальном порядке, убеждая его, что с умными приборами ему будет жить комфортнее.