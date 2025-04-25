Машиностроителей Дона поддержат на федеральном уровне

«Необходимо принять компенсационные меры, чтобы мы могли поддержать предприятия, которые, выполняя задачи импортозамещения, вышли на хорошие объемы производства, но сейчас испытывают сложности с обеспечением спроса на свою продукцию», — заметил Юрий Слюсарь.