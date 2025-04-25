Пенсии волгоградцев теперь будут увеличивать два раза в год

Напомним, в этом году пенсии волгоградцев были проиндексированы по тому же принципу. Так, с 1 января этого года размер выплат увеличился на 7,3% — то есть в размере прогнозной инфляции за весь 2024 год. Позже появились уточненные данные, с учетом которых была произведена дополнительная индексация в размере 2,2%.