Пенсии волгоградцев теперь будут увеличивать два раза в год

По словам премьера, первая в году индексация будет осуществляться в феврале, а вторая — в апреле.
«Со следующего года перейдем на двухэтапную индексацию страховых пенсий. Они будут увеличиваться дважды: с февраля — по уровню инфляции за прошлый год, с апреля — по уровню роста доходов социального фонда», — сказал Михаил Мишустин.
Напомним, в этом году пенсии волгоградцев были проиндексированы по тому же принципу. Так, с 1 января этого года размер выплат увеличился на 7,3% — то есть в размере прогнозной инфляции за весь 2024 год. Позже появились уточненные данные, с учетом которых была произведена дополнительная индексация в размере 2,2%.
По всей видимости, эксперимент с двухэтапной индексацией пенсий был признан удачным, и теперь страна официально переходит на эту систему. Согласно имеющимся данным, в 2026 году социальные пенсии вырастут с 1 февраля на 4,5%, а с 1 апреля — на 5,5%. В 2027-м индексация выплат будет произведена на 4% и 4,1% соответственно.
В отделении Социального фонда России по Волгоградской области тем временем напомнили о том, что размер пенсии напрямую зависит от величины индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).
Ситуации бывают разные: у кого-то за время трудовой деятельности накапливается много таких коэффициентов, а у других, наоборот, их может оказаться недостаточно. В текущем году для назначения страховой пенсии по старости необходимо накопить не менее 30 пенсионных коэффициентов.
Передать свои ИПК кому-то другому не получится, но возможность помочь близкому человеку с их накоплением все же есть. Например, если неработающему родственнику нужно увеличить его пенсионные коэффициенты, можно направлять добровольные страховые взносы на его будущую пенсию. Для этого необходимо вступить в добровольные отношения по пенсионному страхованию, подав заявление в личном кабинете на портале «Госуслуги» или в клиентской службе отделения СФР по Волгоградской области.