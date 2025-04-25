Бастрыкин заинтересовался ситуацией с массовым сносом домов на Кубани

Ранее в сети появилось видеообращение кубанцев, которые жалуются на признание в судебном порядке их жилья самовольными постройками и подлежащими сносу. Они заявили, что составили собственный реестр, в котором находится уже свыше 146 многоквартирных домов. При этом в среднем в каждом доме от 150 до 900 пострадавших граждан, среди которых пенсионеры, многодетные семья, семьи участников СВО и те, для кого это жилье было единственным. При этом по словам обратившихся, никакой компенсации они за это не получили.