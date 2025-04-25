Нацбанк поднял курс доллара и курс евро на 25 апреля

В Национальном банке определили новые курсы валют на 25 апреля 2025 года, пятницу. Стали выше курс доллара и курс евро, а курс российского рубля понизился.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на пятницу, 25 апреля, Национальный банк определил такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,0675 белорусского рубля, 1 евро — 3,4929 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6549 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, действовавшими в четверг, 24 апреля, курс доллара и курс евро увеличились, а курс российского рубля стал ниже. Ощутимее при этом изменился курс американской валюты.
В денежном выражении курс доллара повысился на 0,0156 белрубля, курс евро подрос на 0,0090 белрубля, а курс российского рубля уменьшился на 0,0014 белрубля.
Тем временем МАРТ назвал российскую сеть, завышающую цены в Беларуси.