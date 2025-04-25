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В Минпросвещения рассказали, что держат на особом контроле питание в школах

Минпросвещения уточнило, что продукты в школьных столовых должны соответствовать требованиям.

Источник: Комсомольская правда

Замглавы Минпросвещения России Ирина Шварцман в беседе с РИА Новости подчеркнула, что ассортимент школьных буфетов обязан полностью соответствовать законодательным нормам, регламентирующим организацию детского питания.

«Продукты, предлагаемые нашим детям, в столовой или в буфете, должны соответствовать всем требованиям, законодательно установленным к детскому питанию», — пояснила она.

Шварцман подчеркнула, что образовательные учреждения автономны. Это позволяет им самостоятельно осуществлять свою деятельность в рамках действующего российского законодательства.

Также уточняется, что Роспотребнадзором разработан комплекс нормативно-правовых документов и санитарно-эпидемиологических требований, регулирующих все аспекты организации питания, включая работу школьных буфетов на территории РФ.

Ранее в Госдуме РФ заявили о намерении уточнить порядок составления меню для школьных буфетов.