Шойгу раскрыл, сколько заработала Россия на внешней торговле

Шойгу сообщил, что в 2024 году промышленное производство выросло на 4,6%. Такой рост, по его словам, был обусловлен прежде всего увеличением объемов выпуска в обрабатывающем секторе, где показатель составил 8,5%. По итогам года доходы федерального бюджета, включая поступления от нефтегазовой сферы, повысились примерно на 26%. Кроме того, уровень дефицита федерального бюджета снизился: если в 2023 году он составлял 2,7% ВВП, то в 2024 году уменьшился до 1,7% ВВП. Помимо этого, инвестиции в основной капитал возросли на 8,6%.