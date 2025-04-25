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Шойгу раскрыл, сколько заработала Россия на внешней торговле

Российская экономика за последние пару лет показала стабильный прирост, а объем внешней торговли вырос почти на четыре миллиарда долларов. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.

Несмотря на санкции, экономика России показывает стабильный рост, рассказал Шойгу.

Российская экономика за последние пару лет показала стабильный прирост, а объем внешней торговли вырос почти на четыре миллиарда долларов. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.

«Рост российской экономики последние два года составляет 4,1%. Положительную динамику сохранил объем внешней торговли. По итогам года, несмотря на санкции, он увеличился на 3,8 млрд долларов и составил более 716 млрд долларов», — сказал Шойгу в интервью ТАСС.

Секретарь СБ РФ отметил, что положительное сальдо внешней торговли увеличилось на 7 миллиардов долларов и достигло порядка 146 миллиардов долларов. Кроме того, наблюдалось снижение как внешнего, так и внутреннего долга России. Финансовый и банковский секторы сохранили стабильность.

Шойгу сообщил, что в 2024 году промышленное производство выросло на 4,6%. Такой рост, по его словам, был обусловлен прежде всего увеличением объемов выпуска в обрабатывающем секторе, где показатель составил 8,5%. По итогам года доходы федерального бюджета, включая поступления от нефтегазовой сферы, повысились примерно на 26%. Кроме того, уровень дефицита федерального бюджета снизился: если в 2023 году он составлял 2,7% ВВП, то в 2024 году уменьшился до 1,7% ВВП. Помимо этого, инвестиции в основной капитал возросли на 8,6%.