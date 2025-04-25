Шойгу раскрыл, сколько заработала Россия на внешней торговле

Несмотря на санкции, экономика России показывает стабильный рост, рассказал Шойгу.
Российская экономика за последние пару лет показала стабильный прирост, а объем внешней торговли вырос почти на четыре миллиарда долларов. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.
«Рост российской экономики последние два года составляет 4,1%. Положительную динамику сохранил объем внешней торговли. По итогам года, несмотря на санкции, он увеличился на 3,8 млрд долларов и составил более 716 млрд долларов», — сказал Шойгу в интервью ТАСС.
Секретарь СБ РФ отметил, что положительное сальдо внешней торговли увеличилось на 7 миллиардов долларов и достигло порядка 146 миллиардов долларов. Кроме того, наблюдалось снижение как внешнего, так и внутреннего долга России. Финансовый и банковский секторы сохранили стабильность.
Шойгу сообщил, что в 2024 году промышленное производство выросло на 4,6%. Такой рост, по его словам, был обусловлен прежде всего увеличением объемов выпуска в обрабатывающем секторе, где показатель составил 8,5%. По итогам года доходы федерального бюджета, включая поступления от нефтегазовой сферы, повысились примерно на 26%. Кроме того, уровень дефицита федерального бюджета снизился: если в 2023 году он составлял 2,7% ВВП, то в 2024 году уменьшился до 1,7% ВВП. Помимо этого, инвестиции в основной капитал возросли на 8,6%.