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32 ответчика: иск Генпрокуратуры рассмотрят во Владивостоке

В Арбитражном суде Приморского края рассмотрят иск от Генпрокуратуры, адресованный 32 сторонам, включая местные организации и представителей власти. Предварительное слушание по делу назначено на май, что отражено в судебных документах, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Генпрокуратура России 23 апреля направила иск к трем десяткам ответчиков, среди которых как владивостокские фирмы и индивидуальные предприниматели, так и городская администрация, пара управлений из мэрии Владивостока, краевое министерство по земельным и имущественным вопросам, Минфин РФ, Росимущество и московская компания «Федеральный Центр Логистики», специализирующаяся на управлении недвижимостью. В качестве третьих лиц в деле фигурируют Росреестр по Приморскому краю, крупная судостроительная компания «Восточная верфь» и Сбербанк. Содержание иска пока остается неизвестным. В судебных материалах указано о принятии заявления к производству и назначении предварительного заседания.

Первое заседание по делу запланировано на 23 мая. Кроме того, судья одобрил запросы Генпрокуратуры о принятии обеспечительных мер, в частности, ввел запрет на определенные действия и наложил арест на имущество.