32 ответчика: иск Генпрокуратуры рассмотрят во Владивостоке

Генпрокуратура России 23 апреля направила иск к трем десяткам ответчиков, среди которых как владивостокские фирмы и индивидуальные предприниматели, так и городская администрация, пара управлений из мэрии Владивостока, краевое министерство по земельным и имущественным вопросам, Минфин РФ, Росимущество и московская компания «Федеральный Центр Логистики», специализирующаяся на управлении недвижимостью. В качестве третьих лиц в деле фигурируют Росреестр по Приморскому краю, крупная судостроительная компания «Восточная верфь» и Сбербанк. Содержание иска пока остается неизвестным. В судебных материалах указано о принятии заявления к производству и назначении предварительного заседания.