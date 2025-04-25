Путин высказался о ВВП России в начале 2025 года: повод для оптимизма есть

Рост российского валoвого внутреннего продукта (ВВП) за период с января по феврaль 2025 года составил 1,9 процента в годовом выражении. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
«При этoм более активно растет обрабатывающая прoмышленность — плюс пять процентов за первые два месяца текущегo года», — сказал глава государства.
На этом же совещании Путин отметил, что инфляция в начале года находится на высоких отметках — более 10 процентов. Кроме того, глава государства поставил на этот год задачу — выйти на устойчивое замедление ценовой динамики.
«Мы говорили о так называемой “мягкой посадке”, чтобы обеспечить стабильные темпы экономического роста с одновременным сокращением инфляции и сохранением низкого уровня безработицы», — отметил российский лидер.
Путин добавил, что экономическая обстановка в мире усложняется, а рынки испытывают серьезные колебания. И Россия должна использовать открывающиеся возможности в мировой экономике для развития собственного производства и экспорта.
Глава государства также отметил наметившиеся проблемы в строительной отрасли России. Количество новых проектов, которые запускают застройщики, снижается, а это влияет на доступность жилья, и также на смежные отрасли. Уже приняты несколько решений на этот счёт, добавил Путин.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на расширенном заседании коллегии Минфина заявил, что России нужно готовиться к любым сценариям в мировой экономике. По словам председателя правительства РФ, главной задачей для государства будет оставаться выполнение всех принятых обязательств.
В апреле в российском Центробанке спрогнозировали рост экономики на 2025 год. Глава ведомства Эльвира Набиуллина отмечала, что рост продолжится, но более умеренными темпами.
Нужно отметить, что ранее Набиуллина прогнозировала уровень инфляции на конец 2025 года. Она отметила, что рост цен остановится, инфляция продолжит падать, но вряд ли достигнет целевых 4%.
Также Набиуллина отметила, что снижение инфляции будет зависеть от экономических шоков, которых в последнее время было очень много. Глава Центрального банка России подчеркнула, что сейчас принимаются все меры для того. чтобы снизить инфляцию.