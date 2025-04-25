В Госдуме хотят повысить порог долга для запрета выезда за границу

В России хотят увеличить минимальную сумму долга при выезде за границу. Так, депутаты Госдумы РФ из разных фракций предложили повысить минимальную сумму долга для ограничения выезда за рубеж с 30 до 90 тыс. рублей. Текст соответствующего законопроекта имеется в распоряжении РИА Новости.