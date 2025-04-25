В Госдуме хотят повысить порог долга для запрета выезда за границу

В России хотят увеличить минимальную сумму долга при выезде за границу. Так, депутаты Госдумы РФ из разных фракций предложили повысить минимальную сумму долга для ограничения выезда за рубеж с 30 до 90 тыс. рублей. Текст соответствующего законопроекта имеется в распоряжении РИА Новости.
«Законопроектом предлагается внести изменения в пункт 3 части 1 и часть 2 статьи 67 федерального закона “Об исполнительном производстве”», — следует из текста пояснительной записки документа.
Уточняется, что новый закон повышает минимальный размер долга для запрета на выезд за границу. Теперь ограничения будут применяться только при задолженности от 90 тыс. рублей вместо прежних 30 тыс.
Авторы законопроекта поясняют, что в текущих экономических условиях установленные суммы в 30 и 10 тыс. рублей уже не соответствуют реальности. Из-за роста штрафов и снижения покупательной способности рубля эти суммы стали слишком незначительными.
Ранее KP.RU писал, что в Госдуме предложили законопроект, согласно которому доходы артистов, признанных иноагентами, будут перечисляться на поддержку участников специальной военной операции.