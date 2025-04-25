Эксперт рассказал, как увеличить шансы на одобрение заявки на кредит

Эксперт дал совет, что сделать перед тем, как идти в банк за кредитом.
Российские банки стали чаще отказывать заемщикам в выдаче кредитов — доля отказов превысила 80%. Чаще отрицательное решение получают те, чья долговая нагрузка превышает 50% от дохода. Поэтому перед обращением в банк следует заказать свою кредитную историю и сверить все долговые обязательства, в том числе по кредитным картам, рассказал в интервью URA.RU директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.
«Нужно разделить сумму всех ежемесячных платежей с учетом договора, который человек планирует оформить, на свой ежемесячный доход. Если получится больше половины, банк скорее всего отклонит заявку. Возможно, стоит закрыть карты или досрочно погасить менее значительный кредит, а затем подавать заявку», — сказал Волков.
В различных сегментах кредитования доля отказов разная, уточнил собеседник URA.RU. Самая высокая она в POS-кредитах, которые оформляют в магазинах при покупке товаров, — 89%. Реже всего отказывают в выдаче обеспеченной залогом ипотеки — в 46% случаев. Однако с 1 апреля высокий показатель долговой нагрузки стал основанием и для отказа в жилищных займах.