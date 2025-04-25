Эксперт рассказал, как увеличить шансы на одобрение заявки на кредит

Российские банки стали чаще отказывать заемщикам в выдаче кредитов — доля отказов превысила 80%. Чаще отрицательное решение получают те, чья долговая нагрузка превышает 50% от дохода. Поэтому перед обращением в банк следует заказать свою кредитную историю и сверить все долговые обязательства, в том числе по кредитным картам, рассказал в интервью URA.RU директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.