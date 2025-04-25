В Омске создан ЖСК «На Островской» для спасения долгостроя «Фрегат»

Примечательно, что юридический адрес ЖСК «На Островской» совпадает с адресом недостроенного дома «Фрегат» на 4-й Островской улице, дом 43. Строительство «Фрегата», начатое в 2015 году компанией ООО «Сибэлектромонтаж», было приостановлено, а запланированный срок сдачи — 2020 год.