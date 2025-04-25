В Омске создан ЖСК «На Островской» для спасения долгостроя «Фрегат»

В Омске зарегистрирован новый жилищно-строительный кооператив (ЖСК) «На Островской», который, предположительно, намерен завершить строительство заброшенного жилого дома «Фрегат». Руководителем ЖСК назначен Анатолий Рознитовский. Заявленная основная деятельность кооператива — возведение жилых и коммерческих зданий.
Примечательно, что юридический адрес ЖСК «На Островской» совпадает с адресом недостроенного дома «Фрегат» на 4-й Островской улице, дом 43. Строительство «Фрегата», начатое в 2015 году компанией ООО «Сибэлектромонтаж», было приостановлено, а запланированный срок сдачи — 2020 год.
Сходство названий и адресов позволяет предположить, что создание ЖСК «На Островской» напрямую связано с попытками возобновить и завершить долгострой «Фрегат». Подробности планов нового кооператива пока не разглашаются.
Ранее мы сообщали, что осенью омичи смогут въехать в долгострой на Перелета.