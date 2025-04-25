Названо, на сколько подорожал бензин на челябинских заправках за последнюю неделю

В Челябинской области средние цены за литр автомобильного топлива за последнюю неделю увеличились на 2 копейки, достигнув уровня в 56,34 ₽ Самым подорожавшим на этот раз оказалось дизельное топливо, литр которого прибавил в цене 5 копеек — 69,57 ₽ А вот на бензин марки АИ-98 и выше цены наоборот не изменились, ровно как и неделю назад литр этого топлива стоит на челябинских заправках в среднем 81,16 ₽