Круизы по Дальнему Востоку стартуют в 2026 году

Отметим, что идея организовать круизный маршрут по регионам ДФО обсуждается уже несколько лет. Даже было подписано соглашение между регионами о совместном развитии круизного туризма. Однако реальные маршруты так и не были запущены. При этом уже сообщалось, что круиз по регионам ДФО обойдется в приличную сумму.