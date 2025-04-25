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Круизы по Дальнему Востоку стартуют в 2026 году

Круизная линия по Дальнему Востоку может начать работу уже в 2026 году, сообщает ИА DEITA.RU. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, выступая на X Тихоокеанском туристском форуме во Владивостоке.

Источник: ДЕЙТА

По его словам, региональное правительство работает над открытием новых круизных маршрутов. По итогам прошедших встреч есть основания полагать, что со следующего года круизная линия заработает. В маршрут войдут Сахалин, Курильские острова, Камчатка — те места, где природа завораживает и которые стоит увидеть своими глазами.

Кожемяко уверен, что проект станет шагом к популяризации уникальных территорий и расширению туристического потенциала как для россиян, так и для иностранных гостей.

Отметим, что идея организовать круизный маршрут по регионам ДФО обсуждается уже несколько лет. Даже было подписано соглашение между регионами о совместном развитии круизного туризма. Однако реальные маршруты так и не были запущены. При этом уже сообщалось, что круиз по регионам ДФО обойдется в приличную сумму.