Круизы по Дальнему Востоку стартуют в 2026 году

По его словам, региональное правительство работает над открытием новых круизных маршрутов. По итогам прошедших встреч есть основания полагать, что со следующего года круизная линия заработает. В маршрут войдут Сахалин, Курильские острова, Камчатка — те места, где природа завораживает и которые стоит увидеть своими глазами.
Кожемяко уверен, что проект станет шагом к популяризации уникальных территорий и расширению туристического потенциала как для россиян, так и для иностранных гостей.
Отметим, что идея организовать круизный маршрут по регионам ДФО обсуждается уже несколько лет. Даже было подписано соглашение между регионами о совместном развитии круизного туризма. Однако реальные маршруты так и не были запущены. При этом уже сообщалось, что круиз по регионам ДФО обойдется в приличную сумму.