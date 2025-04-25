Для омичей изменились правила заочного голосования собственников в многоквартирных домах

В Омской области меняются правила проведения общих собраний собственников (ОСС) многоквартирных домов. Согласно Федеральному закону № 463, с 1 марта 2025 года заочное голосование возможно только через Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) или региональные аналоги. Голосования, проведенные после этой даты в других системах, признаются недействительными.
Новые правила предусматривают обязательное размещение информации о собрании в ГИС ЖКХ вне зависимости от его формы (ч. 4 ст. 45 Жилищного кодекса). Система автоматически уведомляет собственников через личный кабинет на портале Госуслуг: за 10 дней до голосования, о его начале и результатах. Получение уведомления считается юридически значимым фактом.
Процедура инициирования ОСС также упрощена. Теперь подать заявку можно как в бумажном, так и в электронном виде (ч. 6 ст. 45 Жилищного кодекса). Для этого разработано мобильное приложение «Госуслуги Дом», доступное на платформах RuStore, App Store, Google Play и AppGallery.
После оформления заявки УК обязана провести собрание в течение 45 дней. Для удобства расчета доли голосов Оператор ГИС ЖКХ создаст специальную функцию в приложении.