Для омичей изменились правила заочного голосования собственников в многоквартирных домах

Процедура инициирования ОСС также упрощена. Теперь подать заявку можно как в бумажном, так и в электронном виде (ч. 6 ст. 45 Жилищного кодекса). Для этого разработано мобильное приложение «Госуслуги Дом», доступное на платформах RuStore, App Store, Google Play и AppGallery.