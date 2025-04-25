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Доцент Балынин рассказал, от чего не защитит самозапрет на кредиты

Самозапрет на кредиты установили 10 млн россиян.

Самозапрет на кредиты страхует от мошенников, которые берут кредиты на имя граждан, но при этом он не защищает средства, размещенные на вкладах или счетах, привязанных к карте. Об этом aif.ru заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«Самозапрет отлично застрахует от тех мошенников, которые берут кредиты на имя граждан, но при этом всё-таки я бы хотел обратить внимание, что нельзя полагаться только на самозапрет, т.к., к сожалению, кроме мошенников, оформляющих кредиты на людей, есть и другие. В частности, самозапрет никак не защищает средства, находящиеся на банковском вкладе или счёте, к которому привязана банковская карта», — сказал экономист.

Балынин посоветовал не спешить с принятием любых финансовых решений, особенно когда это происходит по указанию, озвученному по телефону. Не стоит называть незнакомцам коды доступа, переходить по сомнительным ссылкам, устанавливать приложения из непроверенных источников и т. п.

«От таких уловок по объективным причинам самозапрет не может защитить», — добавил эксперт.

При этом Балынин напомнил, что на ряд кредитов самозапрет не распространяется. Речь идет об ипотеке, автокредите, образовательном кредите и т. д. При необходимости от самозапрета можно отказаться.

Ранее ФНС поддержала введение самозапрета на участие в азартных играх.