Доцент Балынин рассказал, от чего не защитит самозапрет на кредиты

«Самозапрет отлично застрахует от тех мошенников, которые берут кредиты на имя граждан, но при этом всё-таки я бы хотел обратить внимание, что нельзя полагаться только на самозапрет, т.к., к сожалению, кроме мошенников, оформляющих кредиты на людей, есть и другие. В частности, самозапрет никак не защищает средства, находящиеся на банковском вкладе или счёте, к которому привязана банковская карта», — сказал экономист.