В России упал до исторического минимума уровень безработицы в январе-феврале

В первые два месяца 2025 года Россия достигла рекордно низкого уровня безработицы — всего 2,4%. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов во время 51-го заседания членов Международного валютно-финансового комитета.
«Развитие экономической активности сопровождается созданием рабочих мест и ростом доходов», — следует из текста выступления министра.
При этом Силуанов подчеркнул, что за последние два года численность работающих граждан увеличилась более чем на два миллиона.
24−25 апреля в Вашингтоне проходит заседание в рамках весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Ранее KP.RU писал, что в 2025 году прогнозируется новый рост безработицы. По данным Центробанка, ожидается повышение с 2,3% до 2,6%. Однако там уточнили, что подобное изменение не будет критичным.