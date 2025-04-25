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В России упал до исторического минимума уровень безработицы в январе-феврале

Силуанов сообщил о рекордно низком уровне безработицы в начале 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В первые два месяца 2025 года Россия достигла рекордно низкого уровня безработицы — всего 2,4%. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов во время 51-го заседания членов Международного валютно-финансового комитета.

«Развитие экономической активности сопровождается созданием рабочих мест и ростом доходов», — следует из текста выступления министра.

При этом Силуанов подчеркнул, что за последние два года численность работающих граждан увеличилась более чем на два миллиона.

24−25 апреля в Вашингтоне проходит заседание в рамках весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Ранее KP.RU писал, что в 2025 году прогнозируется новый рост безработицы. По данным Центробанка, ожидается повышение с 2,3% до 2,6%. Однако там уточнили, что подобное изменение не будет критичным.