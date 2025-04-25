Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Телеведущая Юлия Высоцкая стала совладелицей пермской сети аптек

Вместе с мужем, режиссёром Андреем Кончаловским, они контролируют 25% бизнеса.

Источник: Аргументы и факты

Телеведущая Юлия Высоцкая стала владельцем доли в 25% сразу в трёх юрлицах сети аптек «Планета здоровья», зарегистрированных в Перми, сообщает «Ъ-Прикамье».

Речь идёт об ООО «Арктик», «Азон» и «Аптека 59». Остальные 75% в компаниях всё ещё принадлежат основателю сети Александру Броварцу. Ещё в 2020 году муж Юлии Высоцкой, режиссёр Андрей Кончаловский, приобрёл 25% ООО «Планета здоровья холдинг».

В пиар-службе компаний Юлии Высоцкой «Ъ-Прикамье» пояснили, что теперь телеведущая и актриса станет амбассадором «Планеты здоровья». В перспективе благодаря партнёрству появится новый формат аптек, предлагающий вместе с лекарствами продукты питания, спорттовары и косметику.

Издание также приводит мнение эксперта: за счёт узнаваемости Юлии Высоцкой и лояльности её аудитории сеть аптек может расширить охват, однако успех такого взаимодействия будет зависеть от опыта новых партнёров и размера инвестиций.