Телеведущая Юлия Высоцкая стала совладелицей пермской сети аптек

Телеведущая Юлия Высоцкая стала владельцем доли в 25% сразу в трёх юрлицах сети аптек «Планета здоровья», зарегистрированных в Перми, сообщает «Ъ-Прикамье».
Речь идёт об ООО «Арктик», «Азон» и «Аптека 59». Остальные 75% в компаниях всё ещё принадлежат основателю сети Александру Броварцу. Ещё в 2020 году муж Юлии Высоцкой, режиссёр Андрей Кончаловский, приобрёл 25% ООО «Планета здоровья холдинг».
В пиар-службе компаний Юлии Высоцкой «Ъ-Прикамье» пояснили, что теперь телеведущая и актриса станет амбассадором «Планеты здоровья». В перспективе благодаря партнёрству появится новый формат аптек, предлагающий вместе с лекарствами продукты питания, спорттовары и косметику.
Издание также приводит мнение эксперта: за счёт узнаваемости Юлии Высоцкой и лояльности её аудитории сеть аптек может расширить охват, однако успех такого взаимодействия будет зависеть от опыта новых партнёров и размера инвестиций.