В 2024 году Башкирия продала меда больше остальных регионов России

Основной вклад в реализацию меда в Башкирии в 2024 году внесли личные хозяйства населения, обеспечившие 88% объема. Фермеры и сельскохозяйственные организации добавили еще 12%. На втором месте по объему реализации меда оказался Алтайский край с 3.36 тыс. тонн, а третье занял Краснодарский край с 2,53 тыс. тонн.