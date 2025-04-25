В 2024 году Башкирия продала меда больше остальных регионов России

Директор Башкирского регионального филиала Россельхозбанка Алексей Самсонов отметил, что на регион приходится 40% меда, проданного в Приволжском федеральном округе, и 12% от общероссийских продаж. «Из каждых 100 литров меда, проданных в России, 12 литров обеспечены башкирскими пчелами и аграриями», — сказал он.
Основной вклад в реализацию меда в Башкирии в 2024 году внесли личные хозяйства населения, обеспечившие 88% объема. Фермеры и сельскохозяйственные организации добавили еще 12%. На втором месте по объему реализации меда оказался Алтайский край с 3.36 тыс. тонн, а третье занял Краснодарский край с 2,53 тыс. тонн.