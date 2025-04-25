Мясной полуфабрикат с «сюрпризом» обнаружили в Приморье

«Отметим, сальмонеллы хорошо сохраняются в мясе, даже замороженном, и способны в нем активно размножаться. Губительно на сальмонеллы действует только тщательная термическая обработка. С начала года Приморским филиалом ФГБУ “НЦБРП” сальмонелла была установлена в 5 пробах мясных полуфабрикатов», — добавили в ведомстве.