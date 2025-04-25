Мясной полуфабрикат с «сюрпризом» обнаружили в Приморье

В Приморье эксперты филиала подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции» проверили партию котлет из свинины. В продукции нашли бактерии сальмонеллы, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Для проверки взяли партию весом 111 килограммов. Наличие этих бактерий указывает на нарушения правил и технологических режимов изготовления, сроков и температурных режимов хранения, а также транспортирования.
«Отметим, сальмонеллы хорошо сохраняются в мясе, даже замороженном, и способны в нем активно размножаться. Губительно на сальмонеллы действует только тщательная термическая обработка. С начала года Приморским филиалом ФГБУ “НЦБРП” сальмонелла была установлена в 5 пробах мясных полуфабрикатов», — добавили в ведомстве.