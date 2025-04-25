Аренда квартиры в Татарстане: что нужно знать

При съеме жилья важно не только найти подходящую квартиру, но и правильно оформить все документы, чтобы избежать проблем в будущем. На что стоит обратить внимание при аренде жилья, как правильно составить договор и что делать, если собственник нарушает права арендатора, в материале Татар-информа.