Аренда квартиры в Татарстане: что нужно знать

Договор найма: зачем он нужен.
Договор аренды защищает интересы как владельца квартиры, так и арендатора. Заверять его у нотариуса не обязательно, но важно, чтобы он был составлен грамотно.
В договоре необходимо прописать:
— срок аренды — как правило, оформляется на год, после чего арендодатель может изменить стоимость;
— правила проживания — кто будет проживать, можно ли держать животных, кто отвечает за поломки техники
— права и обязанности сторон — например, хозяин не вправе приходить без согласования;
— стоимость и порядок оплаты — в частности, как и в какие сроки вносится плата за жилье;
— условия расторжения — к примеру, сроки уведомления.
Важность заключения договора также объясняется тем, что при его отсутствии собственник в любое время может выселить жильца или повысить плату в одностороннем порядке. При наличии договора это невозможно.
Какие документы необходимо проверить перед заселением.
В договоре обязательно указываются:
— ФИО и паспортные данные обеих сторон;
— адрес и описание квартиры;
— сумма аренды и срок;
— обязанности и права сторон;
— правила проживания;
— информация о залоге и штрафах;
— порядок разрешения споров;
— подписи и дата.
Также перед заключением договора рекомендуется проверить подлинность паспорта собственника квартиры, это можно сделать на портале Госуслуг — введите серию, номер и ФИО. Также попросите хозяина показать выписку из ЕГРН, подтверждающую, что он действительно владеет данной квартирой.
Оценка состояния квартиры.
Перед заселением следует проверить:
— работает ли имеющаяся в квартире техника;
— исправны ли окна и сантехника;
— нет ли повреждений на полу, стенах, мебели;
— есть ли проблемы с соседями.
Рекомендуется составить опись имущества и сделать фото квартиры, чтобы потом было на руках доказательство отсутствия вины за испорченную мебель или технику.
Регистрация по месту пребывания.
Для проживания в квартире сроком свыше 90 дней нужна временная регистрация. Ее обязан оформить собственник, но с согласия арендатора.
За отсутствие регистрации собственник может быть оштрафован на сумму от 2 до 5 тыс. рублей, арендатор — от 2 до 3 тыс. рублей.
Проживание с детьми.
Заселить кого-то в квартиру арендатор может только с разрешения собственника, за исключением детей. Они могут жить со своими родителями без согласия владельца, согласно статье 679 Гражданского кодекса РФ.
Если сменился владелец квартиры.
Если во время действия договора аренды собственник продал квартиру, то документ продолжает действовать. Новый владелец не вправе выселить жильца до окончания срока действия договора.
Расторжение договора.
Арендатор вправе съехать с квартиры до окончания срока договора, но в таком случае он обязан заранее предупредить собственника. Если договором не установлен конкретный срок, то следует это сделать за три месяца.
Повышение арендной платы.
Арендодатель имеет право поднять стоимость аренды в следующих случаях:
— если договором оговорены условия и периодичность повышения платы;
— по обоюдному согласию сторон — в таком случае подписывается дополнительное соглашение или новый договор.