Сортировщик мусора выиграл суд у бывшего регоператора Самарской области

Экотехнопарк «Зелененький», расположенный рядом с полигоном ТБО «Преображенка», запустился в 2020-м, начав работу первой очереди — комплекса сортировки отходов производительностью 40 тыс. тонн ежегодно.
Регоператор «ЭкоСтройРесурс» поставлял сюда отходы с контейнерных площадок четырех районов Самары.
При сортировке выделялись полезные фракции для переработки (металл, пластик, бумага, стеклотара и полимеры), остальное шло на захоронение.
Согласно судебным документам, задолженность перед экотехнопарком возникла в 2023—2024 годах за выполненную услугу обработки отходов, которую оператор не оплатил даже после претензии. Об этом рассказал портал «Волга Ньюс».
Суд выяснил связь сторон: руководитель предприятия ранее возглавлял компанию-перевозчика отходов, а один из собственников совмещал должности в обеих организациях.
Однако указанные факты не стали причиной отклонения требований истца, поскольку финансовые отношения и предоставление возмездных услуг являются нормальной хозяйственной деятельностью.
Итоговым решением арбитражный суд взыскал с оператора долг свыше 138 миллионов рублей вместе с процентами за просрочку платежа.
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