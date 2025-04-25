Сортировщик отходов выиграл суд у бывшего регоператора Самарской области

В итоге суд обязал ООО «ЭкоСтройРесурс» выплатить долги и проценты за пользование чужими деньгами — всего более 130 миллионов рублей. Также компании предстоит оплатить госпошлину, размер которой превышает миллион рублей. Но она может обжаловать это решение в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде.