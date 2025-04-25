Сортировщик отходов выиграл суд у бывшего регоператора Самарской области

Арбитражный суд Самарской области поставил точку в финансовом споре между бывшим регоператором по обращению с ТКО ООО’ЭкоСтройРесурс" и экотехнопарком Зелененький. У бывшего регоператора накопились солидные долги за переработку отходов, по договорам, который заключали с 2022 по 2024 годы.
— Обязанности по договору исполнены в полном размере, а обязанность по оплате не исполнена, — следует из судебных документов.
В итоге суд обязал ООО «ЭкоСтройРесурс» выплатить долги и проценты за пользование чужими деньгами — всего более 130 миллионов рублей. Также компании предстоит оплатить госпошлину, размер которой превышает миллион рублей. Но она может обжаловать это решение в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде.
Напомним, что ООО «ЭкоСтройРесурс» был региональным оператором по обращению с ТКО до 1 ноября 2024 года, сейчас эти функции выполняет АО «Экология».