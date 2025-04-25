В Верховный суд РФ поданы жалобы на национализацию челябинской «Макфы»

Об этом сообщил адвокат Игорь Трунов.
«Ответчики не согласны с решениями судов, полагают незаконным удовлетворение иска об обращении имущества холдинга “Макфы” в доход государства, обосновывают это ошибками в применении закона», — говорит он.
Адвокат добавил, что действует в интересах Валерия, Натальи, Александра и Михаила Юревичей.
«Они просят отменить судебные решения, в исковых требованиях заместителя Генерального прокурора РФ отказать», — добавил Трунов.
Как сообщалось, в мае 2024 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении «Макфы» и связанных с нею компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. Ответчиками, помимо «Макфы», выступали 33 компании, а также 13 физических лиц, в том числе Михаил Юревич, Вадим Белоусов, а также Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова. Решение суда было принято к немедленному исполнению.
В январе текущего этого года Центральный райсуд Челябинска по иску Генпрокуратуры РФ взыскал с экс-владельцев «Макфы» и аффилированных с ними лиц 19,7 млрд рублей, а также долю в уставном капитале ООО «Мишкинский продукт».