На Дону сеть «Вкусно и точка» открыла логистический центр за 1 млрд рублей

Этот инвестиционный проект, включенный в «губернаторскую сотню», стартовал в 2023 году. Площадь нового комплекса составляет 8,2 тысячи квадратных метров, а его мощность позволяет хранить и обрабатывать до 8 тысяч паллетомест. В проект было инвестировано более 1 миллиарда рублей компанией «РУЛОГ». На предприятии создано около 80 новых рабочих мест, с перспективой увеличения до 100.