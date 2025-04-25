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На Дону сеть «Вкусно и точка» открыла логистический центр за 1 млрд рублей

Об этом сообщает правительство Ростовской области.

В Аксайском районе Ростовской области 24 апреля начал работу новый мультитемпературный распределительный центр, предназначенный для хранения и обработки широкого спектра товаров. Объект, способный поддерживать температурный режим от +14 до −25°С, подходит для хранения как замороженной, так и охлажденной продукции, включая мясо, рыбу, овощи, фрукты и алкоголь.

Этот инвестиционный проект, включенный в «губернаторскую сотню», стартовал в 2023 году. Площадь нового комплекса составляет 8,2 тысячи квадратных метров, а его мощность позволяет хранить и обрабатывать до 8 тысяч паллетомест. В проект было инвестировано более 1 миллиарда рублей компанией «РУЛОГ». На предприятии создано около 80 новых рабочих мест, с перспективой увеличения до 100.

По словам представителей компании-инвестора, распределительный центр оснащен передовыми технологиями, включая автоматизированные системы хранения и энергоэффективное оборудование, что обеспечивает высокую производительность и надежность логистических процессов.

Минрегионполитики называет «Рулог» одним из лидеров в области управления мультитемпературными цепочками поставок. «Вкусно — и точка» — ключевой партнер. 16 распределительных центров обеспечивают поставку продуктов на предприятия сети (их, по данным источника, более 920).

Распределительный центр обеспечит поставки в 100 предприятий сети в Ростовской области и на юге России. Компания также планирует оказывать логистические услуги местным производителям и поставщикам продуктов питания.