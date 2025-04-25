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Силуанов сообщил, что мировая экономика находится в критической точке

Силуанов оценил состояние мировой экономики.

Источник: Комсомольская правда

На сегодняшний день мировая экономика находится в критической точке. Растут риски финансовой стабильности и инфляционное давление. Такое заявление сделал министр финансов РФ Антон Силуанов на 51-м заседании членов Международного валютно-финансового комитета (МВФК).

«Прогнозы экономического роста пересмотрены в сторону существенного понижения. Мы видим возросшие риски финансовой стабильности, нарастающее инфляционное давление», — приводит ТАСС слова главы Минфина РФ.

Силуанов обратил внимание, что на сегодняшний «перспективы остаются неопределенными». По его словам, они будут зависеть от способности мирового сообщества достигать соглашения и продвигать технологические инновации.

Ранее Силуанов предложил настроить бюджетное правило в России с целью минимизировать риски, связанные с торговыми войнами в мире. По его словам, необходимы бюджетные правила, направленные на минимизацию бюджетных внешних рисков.