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Жители Самарской области получат пенсии и детские пособия за май раньше срока

Самарцам рассказали о графике выплат пенсий и пособий в мае 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Уже скоро самарцев ждут длинные выходные, связанные с майскими праздниками. В связи с этим по всей стране будет скорректирован график выплат пенсий и пособий на детей. Об этом предупредили в Социальном фонде России.

— В связи с приближающимися майскими праздниками большинство пенсионеров в России досрочно получит пенсию за май, — отметила пресс-служба ведомства.

До 30 апреля пенсии досрочно начислят тем, кто обычно получает их на карту с 1 по 5 число. А после 6 мая пенсии начнут выплачивать в привычные сроки. Те, кому пенсии приносят почтальоны, получат их по обычному графику.

Раньше выплатят и пособия на детей. До 30 апреля будут перечислены единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, пособие на первого ребенка до трех лет и пособие на ребенка военнослужащего по призыву. Это касается только тех, кто получает деньги на карту, через почту пособия выплатят в мае. Те, кто оформил ежемесячную выплату из маткапитала на ребенка до трех лет, получат ее, как обычно, 5 числа.