Жители Самарской области получат пенсии и детские пособия за май раньше срока

Раньше выплатят и пособия на детей. До 30 апреля будут перечислены единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, пособие на первого ребенка до трех лет и пособие на ребенка военнослужащего по призыву. Это касается только тех, кто получает деньги на карту, через почту пособия выплатят в мае. Те, кто оформил ежемесячную выплату из маткапитала на ребенка до трех лет, получат ее, как обычно, 5 числа.