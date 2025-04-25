Прокуратура добилась в суде расселения аварийного дома в Самаре в разумные сроки

Было обнаружено, что первый заместитель мэра областной столицы издал распоряжение, признающее аварийным жилой дом № 55 на улице Самарской (литеры А-А3) и предписывающее Департаменту имущества администрации обеспечить жильцов новыми помещениями по договорам социального найма до конца декабря 2025 года.