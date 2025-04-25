Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Верфь в Комсомольске-на-Амуре ждёт крупная модернизация

Сейчас на Амурском судостроительном заводе ищут подрядчиков.

Источник: Амурский судостроительный завод

Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре готовится к серьёзному обновлению — на предприятии должны отремонтировать цеха и провести техническое перевооружение производственных мощностей. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», средства предприятию выделены в рамках федеральной целевой программы (ФЦП).

— На сегодняшний день на предприятии по ФЦП закуплено технологическое оборудование, приступили к реконструкции корпусов основных производственных цехов. Ранее на откорректированную проектную документацию получено положительное заключение от Главгосэкспертизы, — рассказали в пресс-службе судостроительного завода.

В настоящее время АСЗ приглашает строительные компании к участию в закупочных процедурах по реализации инвестиционного проекта в рамках федерального закона № 44-ФЗ. Аукцион разыгрывается по четырём лотам — начальная стоимость по ним в общем превышает 2,5 миллиарда рублей.

Потенциальным подрядчикам предложено провести работы цехах № 26 («Сборочно-сварочный цех»), № 34 («Цех изготовления дельных вещей»), № 3 («Главный механический цех») и № 1 («Корпусообрабатывающий цех»).