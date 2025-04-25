Верфь в Комсомольске-на-Амуре ждёт крупная модернизация

Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре готовится к серьёзному обновлению — на предприятии должны отремонтировать цеха и провести техническое перевооружение производственных мощностей. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», средства предприятию выделены в рамках федеральной целевой программы (ФЦП).
— На сегодняшний день на предприятии по ФЦП закуплено технологическое оборудование, приступили к реконструкции корпусов основных производственных цехов. Ранее на откорректированную проектную документацию получено положительное заключение от Главгосэкспертизы, — рассказали в пресс-службе судостроительного завода.
В настоящее время АСЗ приглашает строительные компании к участию в закупочных процедурах по реализации инвестиционного проекта в рамках федерального закона № 44-ФЗ. Аукцион разыгрывается по четырём лотам — начальная стоимость по ним в общем превышает 2,5 миллиарда рублей.
Потенциальным подрядчикам предложено провести работы цехах № 26 («Сборочно-сварочный цех»), № 34 («Цех изготовления дельных вещей»), № 3 («Главный механический цех») и № 1 («Корпусообрабатывающий цех»).