Верфь в Комсомольске-на-Амуре ждёт крупная модернизация

В настоящее время АСЗ приглашает строительные компании к участию в закупочных процедурах по реализации инвестиционного проекта в рамках федерального закона № 44-ФЗ. Аукцион разыгрывается по четырём лотам — начальная стоимость по ним в общем превышает 2,5 миллиарда рублей.