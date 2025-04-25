В Свердловской области создадут кластер из 10 колледжей для подготовки специалистов ТЭК

«Мы уделяем особое внимание работе с образовательными учреждениями, ведь для нас, как для работодателя, большое значение имеет, чтобы молодые кадры обладали не только теоретическими знаниями, но и практическими навыками. Компания “Россети Урал” присоединилась проекту “Профессионалитет” в Пермском крае и Челябинской области в 2023 году, теперь мы стали опорным работодателем по созданию кластера среднего профессионального образования “Топливно-энергетический комплекс” в Свердловской области. Это важный шаг как для работодателей и образовательных учреждений, так и региона в целом. Сегодня отрасль ощущает дефицит в производственном персонале, и мы готовы оказывать помощь в подготовке молодых специалистов. В рамках кластера “Топливно-энергетический комплекс” студенты будут обучаться по стандартам и образовательным программам, актуализированным под потребности электросетевого комплекса, а после окончания учебного заведения будут трудоустроены в крупнейшую электросетевую компанию Урала», — отметил генеральный директор «Россети Урал» Дмитрий Воденников.