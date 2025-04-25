В Ростове начал работать центр тестирования и подготовки мигрантов

В центре мигранты могут посещать подготовительные курсы с углубленным изучением русского языка, истории и правовых основ, проходить официальное тестирование по стандартам Минобрнауки РФ, а также получить сертификаты государственного образца, необходимых для легализации трудовой деятельности или проживания в России.
Как сообщает Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области к 1 декабря 2024 года на миграционном учете в Ростове состояли 15 000 иностранных граждан. 30% из них работают в 293 организациях города. В основном мигранты трудятся в сферах торговли и логистики, производства, строительства, а также в сфере общепита и доставки продуктов питания.
Для Ростовской области на 2025 год установлена квота в размере 2 728 разрешений на трудоустройство иностранных граждан. В 2024 году такая квота была в 2,3 раза меньше — 1142 разрешения на работу.