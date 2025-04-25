В Ростове начал работать центр тестирования и подготовки мигрантов

Как сообщает Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области к 1 декабря 2024 года на миграционном учете в Ростове состояли 15 000 иностранных граждан. 30% из них работают в 293 организациях города. В основном мигранты трудятся в сферах торговли и логистики, производства, строительства, а также в сфере общепита и доставки продуктов питания.