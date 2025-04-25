В Сибири могут закрыться компании — переработчики шин

Свою деятельность компании могут вести только при наличии лицензии. ООО «Вторшина» получила её в 2019 году, компания «Вип Вижин» — в 2017-м. В сентябре прошлого года, как того и требует законодательство, оба предприятия направили заявление на лицензирование оборудования и технологий в Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора. Прошло больше полугода, однако новые лицензии они так и не получили.