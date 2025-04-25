В Сибири могут закрыться компании — переработчики шин

«Получение экологической экспертизы настолько дорого, что проще продать оборудование и закрыть бизнес», — говорит директор красноярской компании, которая занимается утилизацией автошин и их переработкой в резиновую крошку. Одна из трёх компаний уже приостановила свою работу.
Назревающая ситуация может привести к тому, что в Красноярском крае не останется ни одного предприятия, занимающегося утилизацией шин и их переработкой.
В ситуации разбиралась корреспондент krsk.aif.ru.
Шоковые методы.
В регионе сегодня работают всего три таких предприятия. Одно из них — компания «Вторшина», которая находится в Берёзовке, вынуждено было приостановить свою работу по требованию Енисейского управления Росприроднадзора.
«Причиной послужил технический сбой на сайте Госуслуг, куда мы отправили документы на продление лицензии. В ведомстве их не получили, посчитали, что мы ничего не отправляли, и приостановили лицензию. Несмотря на повторную отправку, краевой Росприроднадзор это решение не отменил», — говорит представитель предприятия Татьяна Злобина.
Руководство компании пока не отправило сотрудников в вынужденные отпуска: работники заняты ремонтом оборудования, наведением порядка в производственных помещениях. Но приём автошин закрыт.
Между тем основная проблема, с которой могут столкнуться переработчики в ближайшее время, гораздо серьёзнее.
Свою деятельность компании могут вести только при наличии лицензии. ООО «Вторшина» получила её в 2019 году, компания «Вип Вижин» — в 2017-м. В сентябре прошлого года, как того и требует законодательство, оба предприятия направили заявление на лицензирование оборудования и технологий в Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора. Прошло больше полугода, однако новые лицензии они так и не получили.
Как считают представители переработчиков, возможно, это произошло по причине изменений в законодательстве, где прописаны требования пройти ещё и государственную экологическую экспертизу.
«Но у нашей компании её нет, потому что технология, по которой мы работаем, не является новой. Однако, если по этой причине лицензию приостановят, мы её явно сделать не сможем из-за длительных сроков и дороговизны. Проще продать оборудование и закрыть бизнес», — говорит директор красноярской фирмы «Вип Вижин» Олег Грайлов.
По словам Татьяны Злобиной, на получение экологической экспертизы требуется минимум год, а её стоимость начинается от 10 млн рублей.
«Мы вообще не понимаем, что происходит. Мало того что утилизация шин находится в зачаточном состоянии, так ещё и законодатель использует шоковые для отрасли методы», — говорит Татьяна Злобина.
Третья работающая на этом рынке компания — «АртСтеп» — может столкнуться с этой проблемой уже в октябре текущего года.
Без зазрения совести.
Если оперировать цифрами, то красноярские компании по утилизации шин ежегодно перерабатывают порядка 10 тыс. тонн автопокрышек, объём компании «Вторшина» составляет 3520 тонн. Жители края могут сдать автопокрышки бесплатно, однако мало кто пользуется такой возможностью. И автомобильные покрышки заполоняют окрестные леса вокруг городов, сёл и деревень. Как правило, новые горы выброшенных колёс приходятся на весну и осень, когда автовладельцы начинают активно переобувать своих железных коней.
Их не останавливают законодательные запреты, не говоря уже о муках совести, поэтому отвезти втихаря и выкинуть в ближайший лесок старые шины стало едва ли не нормой.
Один из примеров — несанкционированная свалка в городской черте Железногорска. Таких, надо сказать, немало и в других населённых пунктах региона, однако масштабы этой поражают. Занимает она около 100 тыс. куб. м. Везут сюда строительный и бытовой мусор, бетонные блоки, ртутные лампы и, конечно, покрышки, которые исчисляются сотнями.
Всё это железногорцы вываливают в большой овраг с крутым склоном. Усугубляют ситуацию компании, которые занимаются ремонтом квартир, установкой пластиковых окон.
Одного такого нарушителя задержали представители краевого Народного фронта, когда приехали оценить масштабы экологического бедствия. Житель города Константин, по его же признанию, из своего гаража, расположенного неподалёку, привёз колёса, строительный мусор и сбросил всё это в овраг.
«Клялся, что это первая машина, которую он тут выгрузил, но количество мусора и накатанная колея говорят об обратном. Обещал к вечеру всё убрать и прислать фотографии. После моего вопроса, пришлёт ли он талоны с официального полигона, Константин загрустил», — делится сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Красноярском крае Марина Якубенко.
Капля в море.
Как рассказали в пресс-службе администрации, свалка образовалась после закрытия полигона ТБО, на её ликвидацию требуется около 350 млн рублей.
«Учитывая сложность рельефа и высокую стоимость работ, ликвидация невозможна без привлечения федеральных средств. Администрацией направлена повторная заявка на участие в федеральном проекте “Генеральная уборка” на 2026 год. В прошлом году на территории были установлены фотоловушки, пятерых железногорцев оштрафовали, но это капля в море. В этом году практика будет продолжена», — говорит начальник отдела общественных связей ЗАТО г. Железногорск Ирина Архипова.
К слову, краевые переработчики автошин наряду с основной деятельностью активно принимают участие в экологических акциях, таких как «Покрышкам крышка», сотрудничают с департаментом городского хозяйства Красноярска.
«Вывозили старые шины из лесов у Берёзовки, очищали овраги, убирали шины с несанкционированной свалки в Емельяновском районе. Сейчас и эта деятельность на паузе», — говорит замдиректора компании «Вторшина» Павел Ляхов.