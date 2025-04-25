Нацбанк проанонсировал внедрение мгновенных платежей по QR-коду в Беларуси

По словам первого замглавы правления Нацбанка Александра Егорова, сейчас в сегменте розничных платежей прорабатывает проект внедрений внутристранового, а потом и трансграничного, мгновенного платежа физлиц с использованием QR-кода и других способов инициирования платежа. Пока мгновенные платежи по QR-коду за товары и услуги тестируются в пилотном проекте.