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Нацбанк проанонсировал внедрение мгновенных платежей по QR-коду в Беларуси

Нацбанк Беларуси внедрит мгновенные платежи по QR-коду.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк планирует ввести мгновенные платежи по QR-коду, пишет БелТА.

По словам первого замглавы правления Нацбанка Александра Егорова, сейчас в сегменте розничных платежей прорабатывает проект внедрений внутристранового, а потом и трансграничного, мгновенного платежа физлиц с использованием QR-кода и других способов инициирования платежа. Пока мгновенные платежи по QR-коду за товары и услуги тестируются в пилотном проекте.

Отмечается, что платежи с использованием QR-кода будут доступны белорусам в платежных программах любого банка и приложениях других поставщиков платежных услуг без банковской карты и платежных сервисов других стран.

Ввод проекта планируют до конца 2025 года.

Накануне Нацбанк поднял курс доллара и курс евро на 25 апреля.

А еще таможня Беларуси изъяла рейсовый автобус из-за брендовой одежды водителя.