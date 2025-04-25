Нацбанк проанонсировал внедрение мгновенных платежей по QR-коду в Беларуси

Национальный банк планирует ввести мгновенные платежи по QR-коду, пишет БелТА.
По словам первого замглавы правления Нацбанка Александра Егорова, сейчас в сегменте розничных платежей прорабатывает проект внедрений внутристранового, а потом и трансграничного, мгновенного платежа физлиц с использованием QR-кода и других способов инициирования платежа. Пока мгновенные платежи по QR-коду за товары и услуги тестируются в пилотном проекте.
Отмечается, что платежи с использованием QR-кода будут доступны белорусам в платежных программах любого банка и приложениях других поставщиков платежных услуг без банковской карты и платежных сервисов других стран.
Ввод проекта планируют до конца 2025 года.
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