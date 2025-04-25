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Расписание пригородного транспорта изменится на большие выходные

В конце апреля и начале мая у белорусов будут выходные дни среди рабочей недели, но некоторые из них придется отработать.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 апр — Sputnik. «Минсктранс» внес изменения в режим работы пригородного транспорта в конце апреля и в некоторые дни мая, сообщается на сайте транспортного предприятия.

Отмечается, что эти корректировки внесены в расписание в связи с переносом рабочих дней.

Так, работа пригородных маршрутов будет запланирована по следующему графику:

26 апреля пригородные автобусы будут курсировать по графику пятницы, кроме маршрута № 382А «Минск — Заямочное», он будет ездить по графику выходного дня;

28 апреля — по графику субботы, также кроме маршрута № 382А, который будет курсировать, как в будний день;

  • 29 апреля и 1 мая — по графику воскресенья;
  • 30 апреля и 8 мая — по графику пятницы.
  • 9 мая на День Победы пригородный транспорт будет ездить по маршрутам по субботнему графику.

Весенние праздники и большие выходные

Радуница в текущем году выпадает на 29 апреля, в связи с этим рабочий день за понедельник (28-е) переносится на субботу (26-е). Таким образом, белорусов ждут три дня отдыха: с воскресенья по вторник.

Затем в среду, 30-е, будет рабочий день, а потом — снова выходной — в четверг, 1 мая, отмечается День труда, пятница — рабочий день, за ней — два традиционных выходных (суббота и воскресенье). День Победы в 2025 году — это пятница, поэтому добавятся еще одни небольшие весенние каникулы — с 9 по 11 мая.