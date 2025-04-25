В Челябинской области садовые маршруты начнут ездить с 26 апреля

Об этом сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.
Самое большое количество садовых автобусов будет работать на территории Челябинской агломерации. Ранее мы рассказывали, что 14 маршрутов будут ходить внутри Челябинска, еще четыре — в Копейске. Кроме того, один маршрут свяжет областной центр и Сосновский район.
При этом дачников и садоводов будут возить на участки 18 межмуниципальных рейсов. Известно, что 12 начнут ездить из Челябинска, еще пять — из Магнитогорска. Также один автобус — из Златоуста.
В областном миндоре отметила, что на всех сезонных автобусных маршрутах пассажиры смогут ездить со льготами на проезд.
Отметим, что в Магнитогорске садовые автобусы начали курсировать с середины апреля. В пресс-службе администрации города сообщили, что на территории муниципалитета перевозки дачников осуществляются по 11 направлениям.
По словам и.о. начальника управления транспорта и коммунального хозяйства администрации Магнитогорска Романа Родионова, автопарк автобус был обновлен на 80%, а весь транспорт приведен в надлежащее состояние.
Известно, что до конца апреля садовые автобусы в городе металлургов будут выполнять 4−7 рейсов ежедневно, затем из количество увеличат.