В Новосибирске иностранные компании массово закрываются

Как сообщает портал Infopro54, ссылаясь на данные аналитиков проекта «Контур. Фокус», в 2022 году в регионе функционировало 778 иностранных юридических лиц, а к началу 2023 года их число сократилось до 622. На начало 2024 года осталось всего 434 компании, что означает снижение на почти 54% за три года. Среди стран, чьи фирмы покинули Новосибирскую область, оказались Сейшельские острова (93 компании), Великобритания (70), Гонконг (33), Белиз (30), Кипр (29), Казахстан (17), США (9), Германия (8), ЮАР (6) и Беларусь (5). В настоящее время в Новосибирске остаются только 358 предприятий с иностранным участием.