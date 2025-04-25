На Дону пошлина на развод может вырасти до 100 тысяч рублей

В настоящее время госпошлина при разводе составляет 5000 рублей. В Госдуме предложили увеличить процедуру развода до трех месяцев. Также есть предложения о прохождении обязательной психотерапии для того, чтобы можно было решить конфликтные ситуации и сохранить семью.
Депутаты считают, что это поможет сократить число разводов.
С ними не согласна клинический психолог, психотерапевт Ксения Куканова. Она сообщила изданию Rostovgazeta, что семья обычно распадается по серьезным причинам — домашнее насилие, несовместимость