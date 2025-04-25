На Дону пошлина на развод может вырасти до 100 тысяч рублей

С ними не согласна клинический психолог, психотерапевт Ксения Куканова. Она сообщила изданию Rostovgazeta, что семья обычно распадается по серьезным причинам — домашнее насилие, несовместимость и т. д. В итоге люди попросту не будут заключать браки, чтобы в случае развода не платить огромную пошлину.