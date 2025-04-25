Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону пошлина на развод может вырасти до 100 тысяч рублей

В России могут повысить размер госпошлины при разводе. Она может составит 100 тысяч рублей. Об этом в соцсетях сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов.

В настоящее время госпошлина при разводе составляет 5000 рублей. В Госдуме предложили увеличить процедуру развода до трех месяцев. Также есть предложения о прохождении обязательной психотерапии для того, чтобы можно было решить конфликтные ситуации и сохранить семью.

Депутаты считают, что это поможет сократить число разводов.

С ними не согласна клинический психолог, психотерапевт Ксения Куканова. Она сообщила изданию Rostovgazeta, что семья обычно распадается по серьезным причинам — домашнее насилие, несовместимость и т. д. В итоге люди попросту не будут заключать браки, чтобы в случае развода не платить огромную пошлину.