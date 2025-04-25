Свет за 26 миллиардов готовят гостям Приморья

Напомним, что в Хасанском районе Приморского края, в бухте Алеут, планируется возведение круглогодичного морского курорта «Приморье». Проект, занимающий 195 гектаров и оцениваемый в 30 миллиардов рублей, предусматривает строительство гостиниц различной категории звездности на 3,8 тысячи номеров, а также концертного зала, термального и спа-комплексов, банного комплекса и спортивного центра. Ожидается, что средний чек на одного человека в день составит 17,5 тысяч рублей. Реализация проекта намечена на 2024−2031 годы, с вводом в эксплуатацию первой очереди в 2027 году.