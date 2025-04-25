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Свет за 26 миллиардов готовят гостям Приморья

По словам Андрея Блохина, министра экономического развития Приморья, подвод электроэнергии для обеспечения круглогодичного функционирования морского курорта в бухте Алеут оценивается примерно в 26 миллиардов рублей, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Об этом министр рассказал на полях X Тихоокеанского туристского форума. Блохин подчеркнул, что для круглогодичного курорта в Хасане, запланированного к строительству, ощущается острая нехватка инженерной инфраструктуры.

Проблемы с электричеством стоят особенно остро. По его словам, общая стоимость проекта «Хасан» составляет 30 миллиардов рублей, а затраты на обеспечение его электроэнергией — 26 миллиардов. Сейчас этот вопрос активно обсуждается с федеральными властями.

Министр также отметил, что для развития большинства туристических объектов требуется создание инженерной инфраструктуры с нуля.

Напомним, что в Хасанском районе Приморского края, в бухте Алеут, планируется возведение круглогодичного морского курорта «Приморье». Проект, занимающий 195 гектаров и оцениваемый в 30 миллиардов рублей, предусматривает строительство гостиниц различной категории звездности на 3,8 тысячи номеров, а также концертного зала, термального и спа-комплексов, банного комплекса и спортивного центра. Ожидается, что средний чек на одного человека в день составит 17,5 тысяч рублей. Реализация проекта намечена на 2024−2031 годы, с вводом в эксплуатацию первой очереди в 2027 году.