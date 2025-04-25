Власти определились, как облагать налогом операции с токенами

МИНСК, 25 апр — Sputnik. Министерство по налогам и сборам (МНС) через два месяца определит коэффициент для налогообложения операций с токенами, следует из официально опубликованного указа.
В дальнейшем коэффициент доходности будут определять каждый год не позднее 1 марта. Это будет делать МНС на базе расчетов от ПВТ.
«Секретариат Наблюдательного совета ПВТ определяет среднюю дневную доходность по каждому виду токена как частное курса продажи токена и курса его покупки», — сказано в документе.
От коэффициента будет зависеть, какой налог заплатит физлицо, которое получало доходы от токенов. Также коэффициент будут использовать для налогообложения незаконных доходов от цифровых активов.
Исходя из методики, которая описана в документе, налог на доходы будет определяться на основании статистики курсов трех видов токенов, с которыми в конкретный год у резидентов ПВТ было больше всего сделок.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о том, что индивидуальные предприниматели и физлица не могут проводить сделки с токенами, в том числе с криптовалютами, минуя резидентов ПВТ.
Правительству было поручено до 1 июня 2025 года внести предложения об административной ответственности за нарушение этого запрета.