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Власти определились, как облагать налогом операции с токенами

Белорусские власти продолжают развивать нормативно-правовые акты, которые касаются операций по продаже-покупке цифровых активов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 апр — Sputnik. Министерство по налогам и сборам (МНС) через два месяца определит коэффициент для налогообложения операций с токенами, следует из официально опубликованного указа.

В дальнейшем коэффициент доходности будут определять каждый год не позднее 1 марта. Это будет делать МНС на базе расчетов от ПВТ.

«Секретариат Наблюдательного совета ПВТ определяет среднюю дневную доходность по каждому виду токена как частное курса продажи токена и курса его покупки», — сказано в документе.

От коэффициента будет зависеть, какой налог заплатит физлицо, которое получало доходы от токенов. Также коэффициент будут использовать для налогообложения незаконных доходов от цифровых активов.

Исходя из методики, которая описана в документе, налог на доходы будет определяться на основании статистики курсов трех видов токенов, с которыми в конкретный год у резидентов ПВТ было больше всего сделок.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о том, что индивидуальные предприниматели и физлица не могут проводить сделки с токенами, в том числе с криптовалютами, минуя резидентов ПВТ.

Правительству было поручено до 1 июня 2025 года внести предложения об административной ответственности за нарушение этого запрета.