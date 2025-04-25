Нижегородские власти допускают смещение сроков строительства метро в Сормове

По словам Шалабаева, при реализации предыдущего этапа продления метро до станций «Сенная» и «Площадь Свободы» специалисты столкнулись с непредвиденными трудностями — были обнаружены неучтённые инженерные сети, о которых ранее не было известно. Это привело к задержке сроков строительства примерно на год. Теперь мэр не исключает, что подобные сложности могут возникнуть и при строительстве сормовской ветки нижегородского метрополитена. В настоящее время подрядная организация занимается подготовкой проектной документации. Точные сроки начала и завершения строительства станут известны только после завершения всех изыскательских работ для продления метро в Сормове.