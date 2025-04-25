Из Новосибирской области массово уходит иностранный бизнес

В Новосибирской области за последние три года иностранный бизнес потерял 520 юрлиц. Об этом пишет infopro54.
Начиная с 1 января 2022 года по январь этого года число иностранных компаний сокращалось с каждым годом. Если в начале 2022 года в регионе работали 778 иностранных юрлиц, в январе — 622, в январе 2024 — 434, а к январю 2025 число снизилось до 358 компаний. Сокращение составило почти 54%.
Кроме того, в начале 2025 года больше всего иностранных компаний работают в отрасли «Прочая торговля». За три года рынок покинули 144 компании. В сегменте пассажирских перевозок число иностранных компаний уменьшилось с 40 до 16 — на 60%.
Специалисты отмечают, что сокращение количества иностранных компаний отмечается по всей России. Эта тенденция коснулась и Новосибирской области. Но тем не менее регион привлекает иностранных инвесторов.