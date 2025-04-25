Эксперимент по беспошлинной торговле в Калининграде могут продлить до 2028 года

Его могут продлить до 2028 года.
Эксперимент запустили 1 июля 2023 года, окончиться он должен был этим летом. Власти региона обратились с инициативой о продлении в Министерство финансов России, сообщает «РБК Калининград».
Калининградский сенатор Александр Шендерюк-Жидков отметил, что сроки реализации были очень короткими — это не дает оценить результаты пилотного эксперимента.
Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что федеральная таможенная служба зарегистрировала первого участника эксперимента по упрощенной электронной торговле между Калининградом и другими российскими регионами.