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Коллекторы угрожали жителю Перми и его работодателю

Компанию оштрафовали на 25 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники службы судебных приставов помогли гражданину, на которого оказывали давление недобросовестные коллекторы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Очередная микрофинансовая организация была привлечена к ответственности за использование незаконных способов взыскания долга. Представители компании не только угрожали самому заемщику, но и пытались повлиять на его работодателя.

Житель Перми обратился в отделение УФССП по Пермскому краю с жалобой на микрофинансовую компанию из Казани. Он сообщил, что испытывает психологическое давление со стороны коллекторов.

Все началось с смс-сообщения, в котором заемщику предложили добровольно погасить долг, угрожая в противном случае распространить информацию о его задолженности среди родственников, друзей и коллег через соцсети. После этого поступил звонок от неизвестного, который не представился и не назвал организацию, интересы которой он якобы представлял. Он потребовал немедленно вернуть долг.

Позже подруга заемщика получила сообщение в соцсети «ВКонтакте». В нем были указаны личные данные мужчины, сведения о задолженности и предложение собрать деньги на оплату долга. Однако и на этом коллекторы не остановились. Один из них позвонил на работу должника и сообщил руководству, что их сотрудник якобы жалуется на задержки заработной платы, и пригрозил обратиться в трудовую инспекцию. После этого разговора с работодателем мужчина частично погасил долг, но угрозы и сообщения от коллекторов продолжились.

По итогам рассмотрения жалобы микрофинансовая организация была признана виновной в нарушении закона, регулирующего порядок возврата задолженности. Компанию оштрафовали на 25 тысяч рублей.