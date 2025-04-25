Коллекторы угрожали жителю Перми и его работодателю

Позже подруга заемщика получила сообщение в соцсети «ВКонтакте». В нем были указаны личные данные мужчины, сведения о задолженности и предложение собрать деньги на оплату долга. Однако и на этом коллекторы не остановились. Один из них позвонил на работу должника и сообщил руководству, что их сотрудник якобы жалуется на задержки заработной платы, и пригрозил обратиться в трудовую инспекцию. После этого разговора с работодателем мужчина частично погасил долг, но угрозы и сообщения от коллекторов продолжились.