Минэкономики сказало белорусским ипэшникам о «бесшовном» переходе в юрлицо

В Министерстве экономики сказали белорусским ипэшникам о «бесшовном» переходе в юридическое лицо, сообщает БелТА.
Так, в ведомстве разъяснили белорусским ИП, желающим начать работать в новом формате, о «бесшовном» переходе в юридическое лицо. Информация о порядке «бесшовного» перехода опубликована на сайте Минэкономики.
Отмечается, что Департаментом по предпринимательству Минэкономики представлен алгоритм действий для перехода ИП в статус коммерческой организации. Кроме того, содержится ряд иных важных разъяснений для бизнеса, в том числе данные Фонда социальной защиты населения с пояснением урегулирования вопросов трудоустройства наемных работников и уплатой страховых взносов.
В пресс-службе добавили, что гид по процедурам перерегистрации подготовлен Минюстом. А в Министерстве по налогам и сборам опубликовали комментарии о новшествах в налогообложении предпринимательской деятельности с 1 октября 2024-го.
Также Минэкономики назвало топ-6 сфер, где ИП упрощенно переходят в юрлицо.
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