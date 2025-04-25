Минэкономики сказало белорусским ипэшникам о «бесшовном» переходе в юрлицо

Отмечается, что Департаментом по предпринимательству Минэкономики представлен алгоритм действий для перехода ИП в статус коммерческой организации. Кроме того, содержится ряд иных важных разъяснений для бизнеса, в том числе данные Фонда социальной защиты населения с пояснением урегулирования вопросов трудоустройства наемных работников и уплатой страховых взносов.